Движение на севере Москвы ограничат из-за закрытия участка БКЛ метро

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Движение на севере Москвы будет ограничено из-за закрытия участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом в четверг, 10 декабря, сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения столицы.

Как уточняется, ограничения будут действовать в период с 11 по 23 декабря. Они связаны с закрытием ряда станций метро на Солнцевской ветке из-за интеграции с Большой кольцевой линией (БКЛ).

— Чтобы городской транспорт шел без задержек, для проезда автобусов будут выделены полосы для городского транспорта общей протяженностью 9,5 километра на Хорошевском шоссе, улице Маргелова, в проектируемом проезде № 6161, на улице Авиаконструктора Сухого от 1-го Ходынского проезда до Проектируемого проезда № 6161, в 1-м Ходынском проезде от Ходынского бульвара до улицы Авиаконструктора Сухого, — отметили в центре.

Как уточняется, выделенки организуют на Ходынском бульваре от улицы Авиаконструктора Микояна до 1-го Ходынского проезда, улице Авиаконструктора Микояна от дома № 39, строения 3 по Ленинградскому проспекту до Ходынского бульвара, а также на улице Авиаконструктора Сухого от дома № 1, строения 1 до улицы Авиаконструктора Микояна. Проезд по указанным полосам будет осуществляться только единицами наземного городского транспорта.

Столичным водителям также запретят маневры и парковку на нескольких улицах. Контролировать ситуацию будут специалисты ЦОДД и дорожный патруль.

Москвичей призвали учитывать указанные изменения и заранее планировать маршруты. Также им посоветовали пользоваться городским транспортом, РИА Новости.

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