«Превзошел сам себя»: пасынок Джигарханяна опроверг слова Петросяна о предсмертных муках артиста

Фото: Официальный Instagram Евгения Петросяна / @petrosyanevgeny

В недавнем интервью на YouTube-канале «Эмпатия Манучи» российский комик Евгений Петросян сообщил, что его коллега по шоу-бизнесу Армен Джигарханян умирал в муках. Тем не менее пасынок Джигарханяна по имени Степан имеет другое мнение на этот счет.

— Петросян превзошел сам себя! При этом надо сказать, что они никогда с отцом не общались плотно. А последние лет 12–15 даже не виделись! Такого откровенного бреда, явно подсказанного со стороны, из уст Петросяна мне еще слышать не приходилось, — высказался Степан Джигарханян.

Он также заявил, что Петросян перешел все этические нормы, транслируя в СМИ откровенно фальшивую информацию. Степан Джигарханян назвал поступок Петросяна безответственным и глупым.

Все время перед кончиной актера пасынок Джигарханяна общался со своей матерью — Татьяной Власовой, которая ухаживала за артистом. Он считает, что Армен Джигарханян не был обделен заботой и вниманием, находясь под опекой лучших врачей в лучших клиниках столицы.

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