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Москвичей предупредили о затруднениях на дорогах из-за непогоды и ремонтных работ
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Москвичей предупредили о затруднениях на дорогах из-за непогоды и ремонтных работ

Юлия Захарова

Город

Движение в столице будет затруднено вечером 10 декабря из-за погодных условий и проведения строительных работ. Об этом сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

В частности, работы ведутся на внешней и внутренней сторонах 31-го, 53-го и 82-го километров МКАД, Волоколамском шоссе, Большом Каменном мосту, Проспекте мира, а также на Пятницком шоссе в районе дома № 54 и на Дмитровском шоссе в районе дома № 67.

Кроме того, затруднения ожидаются на Щелковском, Волоколамском и Ленинградском шоссе, Садовом и Третьем транспортном кольце, Рязанском проспекте, Шоссе Энтузиастов и на ряде участков на МКАД. Дороги станут свободнее после 21–22 часов.

Горожанам рекомендовали пересесть на общественный транспорт. Также им напомнили, что при поездках необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты.

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