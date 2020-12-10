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Журнал Time опубликовал шорт-лист претендентов на звание «Человека года-2020»
Фото: flickr.com / Michael Stokes

Журнал Time опубликовал шорт-лист претендентов на звание «Человека года-2020»

Евгения Звощик

В мире

Американский журнал Time представил шорт-лист претендентов на звание «Человека года-2020». В список вошло четыре кандидата, при этом два из них предстали в качестве собирательного образа.

В частности, в шорт-лист вошел кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден, который предварительно считается победителем на выборах главы государства. Также в список попал его оппонент — действующий глава Белого дома Дональд Трамп.

Помимо этого, в список претендентов на звание «Человека года-2020» вошел главный инфекционист США Энтони Фаучи вместе с медицинскими работниками, которые находились на передовой в борьбе с пандемией коронавируса.

Наконец, еще одним кандидатом на звание от журнала Time стало «Движение за расовую справедливость». Оно началось в Штатах после гибели в Миннеаполисе при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда.

Напомним, в прошлом году «Человеком года» по версии Time стала шведская 16-летняя экоактивистка Грета Тунберг.

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