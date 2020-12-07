СМИ узнали, какую из инициатив Трампа будет продолжать Байден

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Кандидат от Демократической партии в президенты США Джо Байден, предварительно победивший на выборах главы государства, не согласен с большинством инициатив действующего американского президента Дональда Трампа. Тем не менее Байден продолжит продвижение соглашений о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ, а также Израилем и Бахрейном. Об этом сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники в понедельник, 7 декабря.

В сентябре ОАЭ и Бахрейн заключили с Израилем соглашения о нормализации отношений. Договоренность получила название «Авраамские мирные соглашения».

— Возможно, это единственная внешнеполитическая инициатива Трампа, о которой Байден мог сказать что-то положительное, — заявил источник.

По данным портала, продолжение «Авраамских мирных соглашений» может помочь новому президенту США построить конструктивные отношения с Израилем.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп не будет приветствовать нового президента страны в Белом доме во время инаугурации, вместо этого он отправится во Флориду на свой митинг.

Президентские выборы в США

Выборы президента США проходят в два основных этапа: голосование избирателей, которые определяют состав коллегии выборщиков, и голосование выборщиков непосредственно за кандидатов на президентское кресло. Первый этап прошел 3 ноября, второй запланирован на 14 декабря, а инаугурация следующего президента США состоится 20 января 2021 года.

Трамп считает, что результаты выборов были сфальсифицированы в пользу Байдена, в связи с чем отказывается признавать свое поражение. При этом он поручил администрации начать подготовку к работе с Байденом.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин поздравит нового лидера США, когда итоги выборов будут официально подведены. Песков призвал не принимать «молчание Путина» как знак того, что Москва отрицает победу Джо Байдена на выборах, однако подчеркнул, что на сегодняшний день результаты волеизъявления не объявлены официально.

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