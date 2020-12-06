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«Байден будет подталкивать Японию к более жесткой позиции»: спор вокруг Курил рискует выйти на новый уровень
Фото: https://pixabay.com/

«Байден будет подталкивать Японию к более жесткой позиции»: спор вокруг Курил рискует выйти на новый уровень

Камран Гасанов

Внешняя политика

Интересы США и России расходятся в ряде регионов — начиная Латинской Америкой и заканчивая Ближним Востоком. Разные точки зрения у стран и в отношении Курильских островов. Вашингтон считает эти территории японскими. В Госдепартаменте сегодня напомнили, что США уже много лет считают родившихся на Курильских островах россиян японскими гражданами, и им при подаче документов на американскую визу в качестве страны рождения нужно указывать Японию.

Демократ Джозеф Байден, лидирующий в гонке за президентское кресло США, известен своей жесткой риторикой. Он собирается ввести против России санкции за «вмешательство в выборы США» 2016 года. Как поведет он себя на тихоокеанском направлении, «Вечерняя Москва» спросила у экспертов.

Доцент департамента политологии Финансового университета Геворг Мирзаян допускает ужесточение переговорных позиций Токио под влиянием Вашингтона.

— Администрация Байдена намерена сдерживать Россию по всем направлениями. Если можно как-то «поджечь» Курильский вопрос, Байден будет этим заниматься и подталкивать Японию к более жесткой позиции. Однако всем ясно, что эта жесткая позиция бессмысленна. Курильский вопрос уже решен в пользу России, и Россия никому ничего отдавать не собирается, — сказал он.

Эксперт полагает, что чрезмерная активность США на курильском направлении и давление на Россию будет подвигать Москву на большую поддержку Пекина — противника Вашингтона и Токио в регионе.

— Если американцы будут толкать Японию в сторону конфликта с Россией, Москва будет сближаться с Пекином и будет поддерживать ненужные для японцев и американцев действия Китая в Восточной Азии, — добавил Мирзаян.

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин обратил внимание, что для американской администрации, Трампа или Байдена, Курилы — не приоритетная тема.

— Тема Курил в треугольнике США — Япония — Россия стоит не на первом месте. Для Японии и США приоритет — Китай. Понятно, что если Япония ухудшит отношения с Россией, то окажется в проигрыше. Сама же своими шагами консолидирует Китай и Россию. На это не пойдут японцы. Для них головная боль — усиливающийся Китай. Как и для США. Вряд ли они будут что-то масштабное предпринимать в этом отношении, — говорит американист.

Проблема Курильских островов «сугубо двусторонняя» и касается только России и Японии, уверен Блохин. Он полагает, что с приходом Байдена к власти китайско-американское противостояние не исчезнет. Да, уйдет на второй план «торговая война», но спор союзников США в регионе (Японии, Вьетнама и Австралии) с Китаем из-за островов сохранится, поэтому толкать конфликтом из-за Курил Россию в объятия Китая не будет в интересах Байдена, считает Блохин.

В МИД России считают требование Госдепа об указании Японии как страны рождения для россиян еще одним доказательством того, что США — «ревизионистская держава». Такие действия снова ставят под вопрос итоги Второй мировой войны и «поощряют реваншизм», говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Читайте также: Востоковеды объяснили, как Япония собралась возвращать Курильские острова

Южные КурилыРоссия-СШАДжозеф Байден
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