СМИ узнали планы Трампа на день инаугурации Байдена

Дональд Трамп не станет приветствовать нового президента США в Белом доме / Фото: facebook.com/WhiteHouse

Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в день инаугурации демократа Джо Байдена улетит из Вашингтона и пропустит официальные мероприятия. О планах американского лидера сообщил портал Axios со ссылкой на приближенные к главе государства источники.

Отмечается, что Трамп не будет приветствовать нового президента страны в Белом доме, вместо этого он отправится во Флориду на свой митинг. СМИ сообщают, что во время мероприятия глава государства объявит о предстоящем участии в президентских выборах 2024 года.

Пресса считает, что политик, как «бывшая телезвезда», рассчитывает противопоставить инаугурацию, которая будет проводиться при соблюдении всех правил социального дистанцирования, и масштабный митинг своих сторонников. Таким образом он планирует специально разделить внимание граждан США между этими двумя событиями.

Президентские выборы в США

Выборы президента США проходят в два основных этапа: голосование избирателей, которые определяют состав коллегии выборщиков, и голосование выборщиков непосредственно за кандидатов на президентское кресло. Первый этап прошел 3 ноября, второй запланирован на 14 декабря, а инаугурация следующего президента США состоится 20 января 2021 года.

Трамп считает, что результаты выборов были сфальсифицированы в пользу Байдена, в связи с чем отказывается признавать свое поражение. При этом он поручил администрации начать подготовку к работе с Байденом.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин поздравит нового лидера США, когда итоги выборов будут официально подведены. Песков призвал не принимать «молчание Путина» как знак того, что Москва отрицает победу Джо Байдена на выборах, однако подчеркнул, что на сегодняшний день результаты волеизъявления не объявлены официально.

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