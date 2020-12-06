Трамп вновь объявил о победе на выборах

Фото: facebook.com/WhiteHouse

Действующий президент США Дональд Трамп заявил о своей победе на выборах главы государства.

Во время выступления перед своими сторонниками в штате Джорджия Трамп заявил, что «мы выигрываем эти выборы». Что касается голосов за кандидата от Демократической партии, бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, они, по утверждению Трампа, «появляются из-под навесных потолков и из кожаных мешков».

Трамп также объявил, что демократы в случае победы установят в Соединенных Штатах «коммунистическую форму правления», поэтому избирателям Джорджии следует определиться, будет ли следующее поколение «жить при социализме или в свободной стране», сообщает РИА Новости.

Президентские выборы в США

Выборы президента США проходят в два основных этапа: голосование избирателей, которые определяют состав коллегии выборщиков, и голосование выборщиков непосредственно за кандидатов на президентское кресло. Первый этап прошел 3 ноября, второй запланирован на 14 декабря, а инаугурация следующего президента США состоится 20 января 2021 года.

Трамп считает, что результаты выборов были сфальсифицированы в пользу Байдена, в связи с чем отказывается признавать свое поражение. При этом он поручил администрации начать подготовку к работе с Байденом.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин поздравит нового лидера США, когда итоги выборов будут официально подведены. Песков призвал не принимать «молчание Путина» как знак того, что Москва отрицает победу Джо Байдена на выборах, однако подчеркнул, что на сегодняшний день результаты волеизъявления не объявлены официально.

Читайте также: Кнут и пряник. Как Россия и США могут сотрудничать при Байдене