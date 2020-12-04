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Кнут и пряник. Как Россия и США могут сотрудничать при Байдене
Фото: instagram.com/JoeBiden

Кнут и пряник. Как Россия и США могут сотрудничать при Байдене

Камран Гасанов

Внешняя политика

Джозеф Байден готов работать с Россией для решения проблемы с ядерной программой Ирана. Какие еще есть сферы для сотрудничества новой администрации в Белом доме с Кремлем, «Вечерняя Москва» спросила у заместителя директора и научного сотрудника ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Дмитрия Суслова.

Победивший на выборах президента США демократ Джозеф Байден выступил в поддержку многостороннего подхода в построении отношений с КНР, Россией и Ираном. В частности, он отметил, что для сдерживания иранских разработок ядерного оружия Вашингтону нужно работать с Москвой.

— Я знаю одно: мы не сможем сделать это в одиночку. И именно поэтому должны быть частью большой группы, чтобы иметь дело не только с Ираном, но и с Россией, Китаем и другими, — сказал Байден.

Американист полагает, что по иранскому вопросу демократ будет сотрудничать с Москвой.

— Он планирует по максимуму вернуться к СВПД. А это предполагает подключение России. Проблема ядерной программы Ирана — один из вопросов, по которым администрация Байдена заинтересована в работе с Россией и будет работать с Россией, — подчеркнул он.

Напомним, в 2015 году Иран и шесть международных посредников, включая РФ и США, подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), или «ядерную сделку». Согласно плану, Иран отказывается от разработки ядерного оружия, а Запад снимает с него санкции. Дональд Трамп вышел из сделки в 2018 году и ввел против Тегерана санкции.

Наряду с Ираном Байден может найти общий язык с Россией по продлению Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

— Сотрудничество США и России может быть также в форме продления договора СНВ-3 на пять лет без предварительных условий. На этот счет есть понимание в окружении Байдена и у него самого, — отметил Суслов.

После продления СНВ-3 эксперт допускает запуск американо-российского диалога по стратегической стабильности и контролю над вооружениями.

— Этот диалог не будет непростым, но администрация Байдена не является противником контроля над вооружениями, и она не намерена использовать гонку вооружений против России и Китая, — говорит он.

Москва и Вашингтон также могли бы возобновить кооперацию в области кибербезопасности. При Трампе этот диалог сорвался из-за «Рашагейта» — антироссийской информационной кампании, вызванной «вмешательством России» в выборы 2016 года.

— При администрации Байдена масштаб использования России в качестве инструмента внутриполитической борьбы ослабнет, и это позволит запустить диалог по кибербезопасности, — сказал американист.

По его мнению, Вашингтон и Москва могут найти общий язык и по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), из которого вышел Трамп. Западная Европа встревожена намерением Пентагона разместить ракеты средней и меньшей дальности в Старом Свете. Суслов не исключает, что Байден откажется от этой авантюры.

Другими точками соприкосновения нового главы Белого дома с Кремлем могут стать переговоры по Северной Корее и вопросы изменения климата. Из-за своего многостороннего подхода Байден будет вовлекать Москву в переговоры по КНДР, уверен эксперт. Венцом поиска компромиссов, по его прогнозам, должна стать нормализация дипломатических и консульских отношений и прекращение визовой войны.

Несмотря на точки соприкосновения, Байден будет оказывать на Россию максимальное давление, создавая вместе с союзниками широкий антироссийский фронт, заключил Суслов.

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ИранДжозеф Байденядерная сделка
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