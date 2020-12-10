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Медикам скажут спасибо
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Медикам скажут спасибо

Юлия Рыжанушкина

Общество

Между артистами и врачами состоится товарищеский футбольный «Матч благодарности» в манеже «Спартак». Он пройдет в субботу, 12 декабря, в Сокольниках. В связи с эпидемиологической обстановкой организаторы мероприятия, дирекция благотворительных программ «Старко» при поддержке Москомспорта, проведут игру без болельщиков.

В рамках мероприятия команда врачей, лечащих больных COVID-19, сыграет со звездной командой, в которую войдут Илья Авербух, Эдгард Запашный, Денис Майданов, Дмитрий Маликов и другие артисты, а также известные политики, спортсмены и журналисты. Несмотря на то, что на матче не будут присутствовать гости, они смогут посмотреть трансляцию на телеканалах «Матч! Страна» и «Старт». Начало в 13:00.

— Этот матч станет символом признательности и глубочайшего уважения со стороны общества к людям в белых халатах, которые оказались на переднем крае в схватке со смертельной опасностью, — заявил генеральный директор «Старко» Юрий Давыдов. — Как бойцы на фронте, они спасают нас каждый день, каждое мгновение, и порой даже ценой собственной жизни. Пусть страна увидит своих героев в лицо. Пусть лица врачей тоже станут в России «звездными».

Идею проведения «Матча благодарности» поддержали главный врач Городской клинической больницы № 40 Денис Проценко, главный врач ГКБ № 3 Сергей Аракелов и другие видные деятели медицинского сообщества.

По окончании матча состоится выступление звезд российской эстрады.

— Мы твердо убеждены, что «Матч благодарности» станет ярким выражением отношения общества ко всем медикам, покажет неистребимый оптимизм нашего народа и станет одним из значимых событий празднования Дня обновленной Конституции, — заключил Юрий Давыдов.

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