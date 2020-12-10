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Московские вожатые запишут именные поздравления от Деда Мороза и Снегурочки
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Московские вожатые запишут именные поздравления от Деда Мороза и Снегурочки

Юлия Ямпольская

Город

Проект «Вожатый Дед Мороз» стартует 10 декабря. Его участники смогут заказать бесплатное видеопоздравление от новогоднего волшебника и его внучки Снегурочки для ребенка.

Заявку можно оставить в период с 10 по 17 декабря. В ней необходимо написать имя и возраст своего чада, а также его достижения за год. Анкета будет доступна на сайте проекта вожатыйдедмороз.рф.

Московские вожатые запишут именные поздравления от Деда Мороза и СнегурочкиФото: Пресс-служба Мосгортура

Как отметила заместитель генерального директора Мосгортура Юлия Силенко, московские вожатые смогут спасти праздник для детей, ведь новогодние елки и утренники отменили из-за распространения COVID-19.

Уточняется, что открытка придет на указанную почту до 31 декабря.

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