Московские вожатые запишут именные поздравления от Деда Мороза и Снегурочки

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Проект «Вожатый Дед Мороз» стартует 10 декабря. Его участники смогут заказать бесплатное видеопоздравление от новогоднего волшебника и его внучки Снегурочки для ребенка.

Заявку можно оставить в период с 10 по 17 декабря. В ней необходимо написать имя и возраст своего чада, а также его достижения за год. Анкета будет доступна на сайте проекта вожатыйдедмороз.рф.

Фото: Пресс-служба Мосгортура

Как отметила заместитель генерального директора Мосгортура Юлия Силенко, московские вожатые смогут спасти праздник для детей, ведь новогодние елки и утренники отменили из-за распространения COVID-19.

Уточняется, что открытка придет на указанную почту до 31 декабря.

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