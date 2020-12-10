Мишустин объяснил, что нужно для стабилизации цен на рынке продуктов питания

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Для стабилизации цен на рынке продуктов питания необходимы комплексные решения. Соответствующее заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время совещания по динамике цен на продовольственные товары в четверг, 10 декабря.

— Реагировать надо быстро, с максимальным охватом от поля до прилавка, и вовлечь в эту работу всю цепочку: производителей, посредников и торговые сети, — подчеркнул глава правительства.

Мишустин добавил, что все нормативные акты по нормализации цен на продукты питания в России должны быть готовы к утру понедельника, 14 декабря, передает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин обратил внимание на удорожание базовых продуктов питания в стране. Глава государства отметил, что «пандемия здесь ни при чем». В частности, президент отметил подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба. По его словам, это является попыткой подогнать внутренние цены под мировые.

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