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Мишустин объяснил, что нужно для стабилизации цен на рынке продуктов питания
Фото: government.ru / Сайт правительства России 

Мишустин объяснил, что нужно для стабилизации цен на рынке продуктов питания

Евгения Звощик

Общество

Для стабилизации цен на рынке продуктов питания необходимы комплексные решения. Соответствующее заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время совещания по динамике цен на продовольственные товары в четверг, 10 декабря.

— Реагировать надо быстро, с максимальным охватом от поля до прилавка, и вовлечь в эту работу всю цепочку: производителей, посредников и торговые сети, — подчеркнул глава правительства.

Мишустин добавил, что все нормативные акты по нормализации цен на продукты питания в России должны быть готовы к утру понедельника, 14 декабря, передает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин обратил внимание на удорожание базовых продуктов питания в стране. Глава государства отметил, что «пандемия здесь ни при чем». В частности, президент отметил подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба. По его словам, это является попыткой подогнать внутренние цены под мировые.

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