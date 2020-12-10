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Два человека погибли в результате пожара на северо-западе столицы
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Два человека погибли в результате пожара на северо-западе столицы

Юлия Захарова

Происшествия
Россия, Москва, улица Кулакова, 25к1 Карта всех событий

Два человека погибли в результате пожара в квартире на северо-западе столицы. Об этом в четверг, 10 декабря, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Москве.

Инцидент произошел в доме № 25, корпус 1 по улице Кулакова.

— Горели личные вещи и мебель на площади 30 квадратных метров. К сожалению, в горящей квартире погибли два человека, — отметили в ведомстве.

Спасатели добавили, что в настоящее время огонь потушен, передает РИА Новости.

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МЧСпожарпогибшие
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