Два человека погибли в результате пожара на северо-западе столицы

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Россия, Москва, улица Кулакова, 25к1 Карта всех событий

Два человека погибли в результате пожара в квартире на северо-западе столицы. Об этом в четверг, 10 декабря, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Москве.

Инцидент произошел в доме № 25, корпус 1 по улице Кулакова.

— Горели личные вещи и мебель на площади 30 квадратных метров. К сожалению, в горящей квартире погибли два человека, — отметили в ведомстве.

Спасатели добавили, что в настоящее время огонь потушен, передает РИА Новости.

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