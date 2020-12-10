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Народный календарь. Какая птица принесет счастье 11 декабря
Фото автора Jess Vide: Pexels

Народный календарь. Какая птица принесет счастье 11 декабря

Василий Плиткин

Общество

Эту пятницу, 11 декабря, называли Сойкиным днем. Наши предки верили, что встретить сойку в этот день считается добрым знаком, если она прилетит к дому и споет, нужно выйти и пойти за ней. Считалось, что эта птица с ярким хохолком на голове и длинным черным хвостом, приведет к счастью.

Девушки в этот день гадали на судьбу и любовь. Считалось, что нужно подойти к колодцу и послушать воду, чтобы узнать свое финансовое положение в будущем. Если вы услышите всплеск, то скоро разбогатеете, а если тихо, то скоро его ждут неудачи.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Какая птица принесет счастье 11 декабря

Приметы погоды обещали потепление, если вы услышите хлопанье крыльев гусей. Если стоит холодная и бесснежная погода, то лето будет засушливым.

11 декабря отмечается Международный день танго и Международный день гор.

321 год назад Петр I учредил Андреевский флаг в качестве официального флага военного флота России, 149 лет назад в Петербурге открылась первая выставка передвижников

В этот день родились французский актер театра и кино Жан Маре, лауреат Нобелевской премии Александр Солженицын, советские актеры Михаил Светин и Борис Щербаков, музыкант Андрей Макаревич, музыкант, лидер группы «Машина времени», народный артист России.

Именины отмечают Сергей, Алексей, Анна, Василий, Петр, Степан, Андрей, Тимофей.

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