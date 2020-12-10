Амстердам объявил двух российских дипломатов персонами нон грата за «шпионаж»

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Амстердам обвинил в «шпионаже» двух российских дипломатов и объявил их персонами нон грата. Об этом сообщает телеканал NOS со ссылкой на Службу общей разведки и безопасности Нидерландов (AIVD) в четверг, 10 декабря.

Отмечается, что обвиненные дипломаты якобы являются офицерами российской Службы внешней разведки.

— Они работали под прикрытием в качестве аккредитованных дипломатов в посольстве России в Гааге, — передает телеканал.

Уточняется, что российские дипломаты должны покинуть Нидерланды, передает РИА Новости.

В посольстве РФ в Гааге отреагировали на заявление Амстердама. Как пояснили в дипмиссии, Москва получила ноту МИД Нидерландов об объявлении двух дипломатов персонами нон грата за якобы «деятельность, не совместимую с их дипломатическим статусом». При этом дипломаты обратили внимание на то, что каких-либо доказательств их противоправных действий на территории королевства предъявлено не было.

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