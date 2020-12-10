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Самолет Омск — Москва вынужденно сел в Екатеринбурге из-за смерти пассажира
Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Самолет Омск — Москва вынужденно сел в Екатеринбурге из-за смерти пассажира

Кирилл Николаев

Происшествия

Самолет S7, выполнявший рейс из Омска в Москву, совершил вынужденную посадку в аэропорту Екатеринбурга из-за смерти пассажира 1959 года рождения на борту. Об этом в четверг, 10 декабря, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

В самолете находилось 159 пассажиров, среди них 34 несовершеннолетних. На месте происшествия работают следователи.

Свердловская транспортная прокуратура следит за соблюдением прав пассажиров, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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