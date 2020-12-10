МАК проведет исследование двигателя самолета, на котором разбился телеведущий Колтовой

Фото: instagram.com/koltovoy

Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) проведет исследование двигателя и винта самолета Piper Sport RA-1381G, в результате крушения которого погиб телеведущий Александр Колтовой. Об этом в четверг, 10 декабря, рассказали в пресс-службе комитета.

Отмечается, что специалисты проверят агрегаты топливной и масляной систем. Исследование необходимо для оценки работоспособности указанных агрегатов в аварийном полете, а также определения причин возможных отказов, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Напомним, самолет, в котором находился ведущий НТВ, потерпел крушение днем 7 ноября возле поселка Чкаловский в городском округе Люберцы. В результате крушения воздушное судно загорелось. По предварительным данным, причиной авиакатастрофы стал отказ двигателя. Расследованием трагедии занялся Межгосударственный авиационный комитет (МАК).

Александр Колтовой вел ток-шоу «ДНК» на НТВ с 2018 года. Летом этого года он перешел в проект «Звезды сошлись», став новым напарником Леры Кудрявцевой и заменив Оскара Кучеру. До прихода на НТВ ведущий работал на телеканале «Наука 2.0».

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