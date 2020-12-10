Таролог считает, что позитивные изменения в 2021 году способны сделать лишь сами люди

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Российский таролог Маргарита Базанова предсказала, что грядущий 2021 год обещает стать таким же сложным, как и уходящий 2020. Своими рассуждениями на этот счет звездный эксперт поделилась на YouTube-канале «Прогноз от Маргариты».

— Людям необходимо проснуться. Если этого не произойдет, то 2021 год будет ознаменован годом болезней и банкротства: многие люди будут болеть различными болезнями, кто-то разорится. Нищета и одиночество будут постоянно рядом с человечеством. 2021 год будет очень сложным для людей, — предрекла Базанова.

Специалист убеждена, что для того, чтобы изменить что-то в лучшую сторону, человечеству стоит задуматься над текущими проблемами и поменять собственное мировоззрение. Также она объяснила, что возможным выходом из ситуации может стать искренность, которые люди должны проявлять по отношению к самим себе. В заключение, Базанова подчеркнула что судьба будущего 2021 года целиком и полностью зависит от человечества.

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