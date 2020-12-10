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Ксения Бородина перечислила качества, присущие сильным женщинам
Фото: instagram.com/borodylia

Ксения Бородина перечислила качества, присущие сильным женщинам

Юлия Захарова

Звезды

Телеведущая Ксения Бородина объяснила, какие женщины вызывают восхищение. Пост появился на личной странице звезды в Instagram.

По ее словам, женщинам необходимо устроить личную жизнь и создать свой мир самостоятельно. В этом случае они не будут разрушать чужие отношения или давать непрошенные советы.

— Они не ставят в приоритет желание выскочить замуж любой ценой ради статуса и не выкладывают свои откровенные фото в соцсетях, чтобы продать себя подороже. Их ценность неоспорима, ибо измеряется не в материальном эквиваленте, — отметила Бородина.

Однако она обратила внимание и на других женщин, которые стремятся привлечь внимание противоположного пола любыми способами. Но другие нашли себя, поэтому знают, чего хотят от жизни, и получают то, чего достойны.

Многие подписчики согласились с мнением Бородиной, заявив, что женщине действительно важно осознавать собственную ценность. «Без уважения к себе не добиться уважения от других»; «Золотые слова»; «Все в точку сказано, такие женщины по-настоящему счастливы», — писали пользователи Сети.

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моральные качестваКсения Бородинаженщины
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