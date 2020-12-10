СК начал проверку после гибели двух человек при пожаре в Москве
Россия, Москва, улица Кулакова, 25к1 Карта всех событий
Следователи начали проверку по факту гибели двух человек при пожаре в квартире на северо-западе столицы. Об этом в четверг, 10 декабря, сообщили на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Москве.
Инцидент произошел на улице Кулакова, дом 25, корпус 1. После ликвидации огня были обнаружены тела мужчины 1957 года рождения и женщины 1964 года рождения.
Следователи находятся на месте происшествия. Выясняются все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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