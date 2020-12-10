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Шарлиз Терон сравнила себя с Кайли Дженнер
Шарлиз Терон / Фото: www.instagram.com/charlizeafrica/

Шарлиз Терон сравнила себя с Кайли Дженнер

Захар Чайченко

Звезды

Американская актриса Шарлиз Терон сделала пародию на свою коллегу по шоу-бизнесу, молодую предпринимательницу Кайли Дженнер. Терон сделала коллаж, на первой фотографии которого разместилась Дженнер, а на второй она сама. Дело в том, что макияж звезде Голливуда сделала ее пятилетняя дочь Огаст. Девочка красила своей маме губы ярко-красной помадой и немного попала на щеку. Актриса оценила «визажистские» способности своей дочурки в собственном Instagram-аккаунте.

— Кто есть кто, — спросила у своих подписчиков Шарлиз Терон в подписи под фото.

Дженнер, в свою очередь, не осталась в обиде на такую пародию и сопроводила комментарий смеющимися смайликами.

Отметим, что дочь Шарлиз Терон делает своей звездной маме макияж уже не в первый раз. В октябре актриса предупреждала всех визажистов, что у них скоро появится серьезная конкурентка.

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