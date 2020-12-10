«Душа хочет нарядов»: Ивлеева примерила образ Снегурочки

Фото: instagram.com/_agentgirl_

Телеведущая и блогер Настя Ивлеева примерила на себя образ Снегурочки. Фотография появилась на личной странице девушки в Instagram.

На кадре она позирует в коротком красном платье и шапке Деда Мороза. Звезда призналась, что для предстоящего Нового год ей хочется выбрать особенный наряд.

— 20-ый год я встречала в толстовке и джинсах, а в этот душа прямо хочет нарядов царских. Но встречаю Новый год я по-прежнему дома, с семьей, — призналась Ивлеева.

Поклонники остались в восторге от наряда блогера и сделали ей множество комплиментов. «Ух, ничего себе! Настюшка-бомба»; «Ого, вот это образ! Неожиданно»; «Снегурочка, удиви всех!» — писали они в комментариях к публикации.

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