Юлия Ковальчук рассказала о своем отношении к астрологии
Певица Юлия Ковальчук заявила, что верит в астрологию и признает, что ее характер определил знак зодиака. Об этом звезда рассказала на личной странице в Instagram.
По словам звезды, ранее она даже изучала тематическую литературу, чтобы удовлетворить свой интерес.
—Как бы кто-то из вас ни отрицал гороскопы, признайтесь, что есть определенные черты характера и реакции, свойственные именно определенным группам людей, — отметила Ковальчук.
Певица призналась, что описание ее знака зодиака — Скорпиона — очень похоже на ее реальные черты характера. Этот факт подтверждают даже близкие знаменитости.
Часть подписчиков сообщили, что верят в гороскопы и с удовольствием читают их, обнаруживая сходство описаний знаков зодиака со своим внутренним ощущением.
«Верю в характеристики человека по знаку зодиака, так как это 100 процентов совпадает»; «Всегда, читая гороскопы, убеждаюсь, что это про меня», — писали они.
Однако ряд пользователей назвали астрологию глупостью, заявив, что характер человека определяют совершенно другие вещи.
«Зачастую мы просто сами программируем себя»; «Ерунда, моральные качества от этого не зависят совершенно», — комментировали они.
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