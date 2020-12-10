Юлия Ковальчук рассказала о своем отношении к астрологии

Фото: Из личного архива Юлии Ковальчук

Певица Юлия Ковальчук заявила, что верит в астрологию и признает, что ее характер определил знак зодиака. Об этом звезда рассказала на личной странице в Instagram.

По словам звезды, ранее она даже изучала тематическую литературу, чтобы удовлетворить свой интерес.

—Как бы кто-то из вас ни отрицал гороскопы, признайтесь, что есть определенные черты характера и реакции, свойственные именно определенным группам людей, — отметила Ковальчук.

Певица призналась, что описание ее знака зодиака — Скорпиона — очень похоже на ее реальные черты характера. Этот факт подтверждают даже близкие знаменитости.

Часть подписчиков сообщили, что верят в гороскопы и с удовольствием читают их, обнаруживая сходство описаний знаков зодиака со своим внутренним ощущением.

«Верю в характеристики человека по знаку зодиака, так как это 100 процентов совпадает»; «Всегда, читая гороскопы, убеждаюсь, что это про меня», — писали они.

Однако ряд пользователей назвали астрологию глупостью, заявив, что характер человека определяют совершенно другие вещи.

«Зачастую мы просто сами программируем себя»; «Ерунда, моральные качества от этого не зависят совершенно», — комментировали они.

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