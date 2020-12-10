Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Юлия Ковальчук рассказала о своем отношении к астрологии
Фото: Из личного архива Юлии Ковальчук

Юлия Ковальчук рассказала о своем отношении к астрологии

Юлия Захарова

Звезды

Певица Юлия Ковальчук заявила, что верит в астрологию и признает, что ее характер определил знак зодиака. Об этом звезда рассказала на личной странице в Instagram.

По словам звезды, ранее она даже изучала тематическую литературу, чтобы удовлетворить свой интерес.

—Как бы кто-то из вас ни отрицал гороскопы, признайтесь, что есть определенные черты характера и реакции, свойственные именно определенным группам людей, — отметила Ковальчук.

Певица призналась, что описание ее знака зодиака — Скорпиона — очень похоже на ее реальные черты характера. Этот факт подтверждают даже близкие знаменитости.

Часть подписчиков сообщили, что верят в гороскопы и с удовольствием читают их, обнаруживая сходство описаний знаков зодиака со своим внутренним ощущением.

«Верю в характеристики человека по знаку зодиака, так как это 100 процентов совпадает»; «Всегда, читая гороскопы, убеждаюсь, что это про меня», — писали они.

Однако ряд пользователей назвали астрологию глупостью, заявив, что характер человека определяют совершенно другие вещи.

«Зачастую мы просто сами программируем себя»; «Ерунда, моральные качества от этого не зависят совершенно», — комментировали они.

Читайте также: Василиса Володина рассказала, от чего следует избавиться перед 2021 годом

характерзнаки зодиакаЮлия Ковальчук
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Помидорные войны: империя наносит ответный удар

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Рыжего «Иванушку» нужно спасать

Сергей Хвостик
Сергей Хвостик

Толерантность головного мозга

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Запомните его имя

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Дональд Трамп — всадник апокалипсиса

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Главный наркотик XXI века

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Работать курьером стыдно и невыгодно

Все мнения
О проекте