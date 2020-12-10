Кровля частично обрушилась в горящем Научном центре ФМБА в Красногорске

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Россия, Московская область, городской округ Красногорск, посёлок Светлые Горы, 1 Карта всех событий

Частичное обрушение кровли произошло из-за пожара в здании лаборатории Научного центра биомедицинских технологий Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в Красногорске. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах в четверг, 10 декабря.

Инцидент произошел по адресу поселок Светлые Горы, дом 1. По данным МЧС России по Московской области, площадь пожара составляет 200 квадратных метров. Кровля и второй этаж здания полностью охвачены огнем.

На месте происшествия находятся пожарные. Угрозы распространения огня нет. Сведения о пострадавших не поступали.

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