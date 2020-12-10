СМИ: Джонни Депп пытался отстранить Эмбер Херд от съемок «Аквамена»

Фото: instagram.com/johnnydepp

Американский актер Джонни Депп пытался добиться того, чтобы его экс-супругу Эмбер Херд вычеркнули из актерского состава фильма «Аквамен», вышедшего на экраны в прошлом году. Сестра Деппа, продюсер Кристи Дембровски, работавшая в кинокомпании Warner Bros., рассказала подробности данных слухов.

— Я хочу, чтобы ее заменили в фильме Warner Bros., — попросил Депп в письме Дембровски, передает американское издание The Hollywood Reporter.

Западные СМИ сообщили, что в процессе судебного разбирательства по делу о клевете 57-летний актер признался, что он говорил о фильме 2018 года, главную роль в котором сыграл звезда «Игры престолов» Джейсон Момоа.

Тем не менее отстранения от роли Эмбер Херд Деппу добиться не удалось. В данный момент она приступила к работе над второй частью картины. А вот карьера Деппа после скандального судебного разбирательства пошла под откос. С ним уже отказалась сотрудничать компания Warner Bros., которая нашла замену Деппу на роль волшебника Грин-де-Вальда в продолжении картины «Фантастические твари».

Читайте также: Эмбер Херд ответила на слухи о замене ее героини в фильме «Аквамен-2»