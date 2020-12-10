Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
СМИ: Джонни Депп пытался отстранить Эмбер Херд от съемок «Аквамена»
Фото: instagram.com/johnnydepp

СМИ: Джонни Депп пытался отстранить Эмбер Херд от съемок «Аквамена»

Захар Чайченко

Звезды

Американский актер Джонни Депп пытался добиться того, чтобы его экс-супругу Эмбер Херд вычеркнули из актерского состава фильма «Аквамен», вышедшего на экраны в прошлом году. Сестра Деппа, продюсер Кристи Дембровски, работавшая в кинокомпании Warner Bros., рассказала подробности данных слухов.

— Я хочу, чтобы ее заменили в фильме Warner Bros., — попросил Депп в письме Дембровски, передает американское издание The Hollywood Reporter.

Западные СМИ сообщили, что в процессе судебного разбирательства по делу о клевете 57-летний актер признался, что он говорил о фильме 2018 года, главную роль в котором сыграл звезда «Игры престолов» Джейсон Момоа.

Тем не менее отстранения от роли Эмбер Херд Деппу добиться не удалось. В данный момент она приступила к работе над второй частью картины. А вот карьера Деппа после скандального судебного разбирательства пошла под откос. С ним уже отказалась сотрудничать компания Warner Bros., которая нашла замену Деппу на роль волшебника Грин-де-Вальда в продолжении картины «Фантастические твари».

Читайте также: Эмбер Херд ответила на слухи о замене ее героини в фильме «Аквамен-2»

ГолливудДжонни ДеппЭмбер Херд
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Помидорные войны: империя наносит ответный удар

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Рыжего «Иванушку» нужно спасать

Сергей Хвостик
Сергей Хвостик

Толерантность головного мозга

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Запомните его имя

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Дональд Трамп — всадник апокалипсиса

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Главный наркотик XXI века

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Работать курьером стыдно и невыгодно

Все мнения
О проекте