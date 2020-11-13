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Эмбер Херд ответила на слухи о замене ее героини в фильме «Аквамен-2»
Кадр из фильма «Аквамен», 2018

Эмбер Херд ответила на слухи о замене ее героини в фильме «Аквамен-2»

Юлия Захарова

Звезды

Американская актриса Эмбер Херд ответила на слухи об отказе принимать участие в съемках фильма «Аквамен-2». Об этом сама звезда рассказала изданию Entertainment Weekly.

Она добавила, что тронута поддержкой и любовью фанатов первой части картины, поэтому с удовольствием вновь вернется в проект.

— Проплаченные слухи и проплаченные кампании в соцсетях никак не влияют на кастинговые решения, потому что не имеют реальных оснований, — отметила Херд.

По ее словам, работа над картиной может начаться в следующем году.

Ранее в Сети появилась информация, согласно которой Херд вряд ли вернется к роли Меры в продолжении фильма Джеймса Вана «Аквамен». Некоторые пользователи предполагали, что актрисе подыщут замену.

Напомним, экс-супруг звезды Джонни Депп проиграл суд по делу о клевете против британского таблоида The Sun. Актер подал иск к СМИ из-за публикации, в которой говорилось, что актер якобы избивал свою бывшую жену, актрису Эмбер Херд. При этом девушка выступила в качестве свидетеля со стороны The Sun. Она рассказала о множестве случаев физического и психологического насилия со стороны Деппа.

Позже артиста попросили отказаться от роли в третьей части франшизы «Фантастические твари» после скандального суда с его бывшей женой Эмбер Херд. Об этом кинозвезда сообщил на своей официальной странице в соцсети Instagram. Депп пояснил, что студия Warner Bros. решила разорвать контракт с ним, именно поэтому он больше не сможет играть волшебника Грин-де-Вальда.

Он поблагодарил своих поклонников за поддержку, а также отметил, что «сюрреалистичное решение суда» не повлияет на его борьбу за правду. Депп добавил, что планирует подать апелляцию.

Читайте также: СМИ узнали, кто может заменить Джонни Деппа в новой части «Фантастических тварей»

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