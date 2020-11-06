Джонни Деппа лишили роли в «Фантастических тварях» после скандального суда с экс-супругой

Кадр из фильма «Фантастические Твари: Преступления Грин-де-Вальда»/ 2018, Warner Bros.

Голливудского актера Джонни Деппа попросили отказаться от роли в третьей части франшизы «Фантастические твари» после скандального суда с его бывшей женой Эмбер Херд. Об этом кинозвезда сообщил на своей официальной странице в соцсети Instagram.

Актер пояснил, что студия Warner Bros. решила разорвать контракт с ним, именно поэтому он больше не сможет играть волшебника Грин-де-Вальда.

— Я уважаю это решение и согласен с просьбой (студии), — написал Депп.

Он поблагодарил своих поклонников за поддержку, а также отметил, что «сюрреалистичное решение суда» не повлияет на его борьбу за правду. Депп добавил, что планирует подать апелляцию.

Стоит отметить, что премьера третьего фильма серии «Фантастические твари» ожидается летом 2022 года. Пока неизвестно, кто сыграет Грин-де-Вальда вместо Деппа.

Ранее сообщалось, что Джонни Депп проиграл суд по делу о клевете против британского таблоида The Sun. Актер подал иск к СМИ из-за публикации, в которой говорилось, что актер якобы избивал свою уже бывшую жену, актрису Эмбер Херд. При этом девушка выступила в качестве свидетеля со стороны The Sun. Она рассказала о множестве случаев физического и психологического насилия со стороны Деппа.

Фото: instagram.com/amberheard

Джонни Депп и Эмбер Херд поженились в 2014 году, но в 2017 году актеры расстались и развелись. После расставании Херд обвинила Деппа в домашнем насилии и многочисленных избиениях. Однако актер подал к ней иск о клевете и заявил, что все улики против него были сфабрикованы, а жена ему изменяла не один раз.

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