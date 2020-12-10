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Просидевшего на ветке два дня енота спасли на северо-востоке Москвы
Фото: pexels.com / Pixabay

Просидевшего на ветке два дня енота спасли на северо-востоке Москвы

Юлия Захарова

Город
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, район Северный, посёлок Северный Карта всех событий

Столичные пожарные спасли замерзшего енота, который на протяжении двух дней сидел на ветке дерева. Об этом в четверг, 10 декабря, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Москве.

Инцидент произошел в поселке Северный. Животное заметил местный житель, который попытался самостоятельно оказать помощь еноту. Однако позже пришлось вызвать бригаду МЧС. Для спасения зверька специалисты устанавливали трехколенную лестницу.

— Животное просидело на дереве почти двое суток, сильно замерзло и было напугано, видимо, поэтому особого сопротивления енот и не оказывал, — отметили пожарные.

Они пояснили, что подобраться к еноту не удалось, поэтому было решено растянуть под деревом сетку и осторожно столкнуть животное вниз.

Операция по спасению прошла успешно, после чего енот сбежал с места случившегося, передает ТАСС.

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МЧСенотспасатели
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