ФМБА заявило об отсутствии погибших при пожаре в красногорской лаборатории
В результате пожара в научном центре биомедицинских технологий Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в Красногорске никто не пострадал. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе агентства в четверг, 10 декабря.
Инцидент произошел по адресу поселок Светлые Горы, дом 1. По данным МЧС России по Московской области, площадь пожара составляет 200 квадратных метров. Кровля и второй этаж здания полностью охвачены огнем. Опасных биоматериалов на объекте не хранилось.
На месте происшествия находятся пожарные. Угрозы распространения огня нет.
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