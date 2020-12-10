ФМБА заявило об отсутствии погибших при пожаре в красногорской лаборатории

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

В результате пожара в научном центре биомедицинских технологий Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в Красногорске никто не пострадал. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе агентства в четверг, 10 декабря.

Инцидент произошел по адресу поселок Светлые Горы, дом 1. По данным МЧС России по Московской области, площадь пожара составляет 200 квадратных метров. Кровля и второй этаж здания полностью охвачены огнем. Опасных биоматериалов на объекте не хранилось.

На месте происшествия находятся пожарные. Угрозы распространения огня нет.

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