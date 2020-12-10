Рогозин назвал дату запуска «Союза-2» с космодрома Восточный

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Единственный запуск с космодрома Восточный в текущем году состоится 18 декабря — будет запущена ракета «Союз-2» со спутниками OneWeb. Об этом сообщил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в четверг, 10 декабря.

— В этой укладке 36 космических аппаратов компании OneWeb. Запустим 18 декабря ракетой «Союз-2» и разгонным блоком «Фрегат», — написал Рогозин на своей странице в соцсети Twitter.

Кроме того, он прикрепил к посту несколько фотографий из монтажно-испытательного корпуса космодрома Восточный, где проводится подготовка к пуску.

В этой укладке 36 космических аппаратов компании OneWeb. Запустим 18 декабря ракетой "Союз-2" и разгонным блоком Фрегат.

Фото из монтажно-испытательного корпуса Технического комплекса космодрома Восточный. https://t.co/kTyciihIRA — РОГОЗИН (@Rogozin) December 10, 2020

Это должен быть первый в 2020-м пуск с космодрома Восточный. Изначально в этому году было запланировано четыре пуска со спутниками OneWeb, но из-за банкротства компании и пандемии они были отложены.

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