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Рогозин назвал дату запуска «Союза-2» с космодрома Восточный
Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Рогозин назвал дату запуска «Союза-2» с космодрома Восточный

Евгения Звощик

Технологии

Единственный запуск с космодрома Восточный в текущем году состоится 18 декабря — будет запущена ракета «Союз-2» со спутниками OneWeb. Об этом сообщил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в четверг, 10 декабря.

— В этой укладке 36 космических аппаратов компании OneWeb. Запустим 18 декабря ракетой «Союз-2» и разгонным блоком «Фрегат», — написал Рогозин на своей странице в соцсети Twitter.

Кроме того, он прикрепил к посту несколько фотографий из монтажно-испытательного корпуса космодрома Восточный, где проводится подготовка к пуску.

Это должен быть первый в 2020-м пуск с космодрома Восточный. Изначально в этому году было запланировано четыре пуска со спутниками OneWeb, но из-за банкротства компании и пандемии они были отложены.

Читайте также: Рогозин предложил поучаствовать в создании облика новой орбитальной станции

Дмитрий Рогозинкосмодром Восточныйракета
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