Дана Борисова пожаловалась на проблемы с весом
Телеведущая Дана Борисова рассказала, что в последнее время набирает вес. Откровениями она поделилась на личной странице в Instagram.
По словам звезды, за две недели она поправилась на четыре килограмма. Однако у нее бывали и периоды, когда она ела слишком много вредной пищи по ночам, поэтому за сутки набирала сразу по два килограмма.
Кроме того, как добавила Борисова, осенью у нее обострилось биполярное расстройство.
— По рекомендации своего врача я увеличила вдвое дозировку базового препарата. Побочный эффект — сумасшедший аппетит и набор массы. Осеннюю депрессию стала заедать вредными углеводами. Итого с 55 килограммов до 58,4, это за короткий промежуток времени, — отметила ведущая.
При этом в августе она весила 51,7 килограмма. Однако похудеть ей помогает кетодиета. Она позволяет Борисовой получить действенный результат.
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