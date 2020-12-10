Дана Борисова пожаловалась на проблемы с весом

Фото: instagram.com/danaborisova_official

Телеведущая Дана Борисова рассказала, что в последнее время набирает вес. Откровениями она поделилась на личной странице в Instagram.

По словам звезды, за две недели она поправилась на четыре килограмма. Однако у нее бывали и периоды, когда она ела слишком много вредной пищи по ночам, поэтому за сутки набирала сразу по два килограмма.

Кроме того, как добавила Борисова, осенью у нее обострилось биполярное расстройство.

— По рекомендации своего врача я увеличила вдвое дозировку базового препарата. Побочный эффект — сумасшедший аппетит и набор массы. Осеннюю депрессию стала заедать вредными углеводами. Итого с 55 килограммов до 58,4, это за короткий промежуток времени, — отметила ведущая.

При этом в августе она весила 51,7 килограмма. Однако похудеть ей помогает кетодиета. Она позволяет Борисовой получить действенный результат.

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