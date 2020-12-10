Власти Москвы согласовали проект ремонта подземного перехода в Северном Тушине

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, улица Саломеи Нерис Карта всех событий

Москомэкспертиза согласовала проект ремонта подземного пешеходного перехода в столичном районе Северное Тушино. Об этом в четверг, 10 декабря, сообщили в пресс-службе ведомства.

Объект расположен по адресу улица Саломеи Нерис, дом 6, сооружение 1. Специалисты выполнят капитальный ремонт элементов подземного перехода. Длина его тоннельной части составляет порядка 25 метров, а ширина — почти четыре метра.

Кроме того, в рамках работ предусмотрена прокладка временных инженерных сетей для строительных нужд. Ремонт пройдет в два этапа. Сначала специалисты проведут работы на лестничных сходах и на участке части тоннеля, а также в служебных и технических помещениях. Затем будут отремонтированы пандусные сходы и оставшиеся участки объекта, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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