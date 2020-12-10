Сотрудники Московского зоопарка показали реакцию горилл на бочку с мыльной пеной

Фото: http://www.moscowzoo.ru/

Сотрудники Московского зоопарка принесли в вольер с гориллами бочку, наполненную пеной. Необычная находка взбудоражила местных обитателей, которые по-своему принялись исследовать новинку.

— В семействе горилл свои порядки. Посмотрите, сколько шума там наделала бочка с мыльной пеной. Даже брутальный самец Визури не смог устоять. Он первым подошел к странному предмету, проверил, не опасно ли это. Потом позволил подойти остальным. Все ненадолго подходили к бочке, осматривали ее, обнюхивали, — поделились наблюдениями работники зоопарка в Instagram-публикации.

По словам зоологов, они стараются удивлять питомцев Московского зоопарка подобными новинками каждый день.

Читайте также: Лесные драконы впервые вылупились в Московском зоопарке