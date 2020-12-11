Несколько станций метро на юго-востоке Москвы закроют с 12 декабря

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Россия, Москва, Авиамоторная улица Карта всех событий

Некоторые участки Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро временно прекратят работу из-за открытия новых станций. Также на юго-востоке Москвы будет ограничено движение автомобилей.

Так, в период с 12 по 22 декабря закроют станции «Хорошевская» и «Шелепиха» БКЛ и Солнцевской линии. На участке «ЦСКА» — «Парк Победы» движения составов не будет, а на участке «ЦСКА» — «Савеловская» они будут ходить с увеличенным интервалом.

Также станция «Деловой центр» Солнцевской линии временно станет конечной для поездов, которые следуют в центр. В период ограничений будет курсировать бесплатный автобус КМ на участке МЦК Хорошево — «Полежаевская» — «ЦСКА».

Поезда не будут ходить на участке Некрасовской линии метро от «Нижегородской» до «Лефортова» в период с 12 по 14 декабря. Горожане могут пользоваться МЦК, а также автобусом №032.

Отмечается, что с 12 по 15 декабря ограничат проезд личного автотранспорта на юго-востоке столицы. Для водителей будут временно запрещены поворот с Солдатской улицы на Наличную, правый поворот с Авиамоторной улицы на шоссе Энтузиастов при движении от Красноказарменной улицы и поворот с Авиамоторной улицы на улицу Пруд-Ключики.

По одной из полос будет ограничено движение на участке Авиамоторной улицы около дома 43/24, а также перед пересечением с улицей Пруд-Ключики. Участок Наличной улицы от пересечения с Солдатской до дома 4, строения 1 временно станет односторонним, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также движение на участке от Красноказарменной улицы до шоссе Энтузиастов будет разрешено только для наземного транспорта. Уточняется, что такси к нему не относится.

Читайте также: Движение на севере Москвы ограничат из-за закрытия участка БКЛ метро