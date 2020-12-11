ЦБ отозвал лицензию у банка «Онего»

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Банк России аннулировал лицензию банка «Онего» (город Петрозаводск). Об этом говорится в приказе регулятора, размещенном на его сайте в пятницу, 11 декабря.

С этого дня данная кредитная организация не имеет права на осуществление банковских операций, отметила пресс-служба Центробанка.

— Деятельность Банка «Онего» была в значительной степени ориентирована на проведение непрозрачных операций по переводу денежных средств в пользу нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и тотализаторов, — указано в документе ЦБ.

По его информации, по состоянию на 1 декабря «Онего» занимал 308-е место в банковской системе России.

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