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Более 300 семей получат квартиры по реновации в доме на улице Константина Федина
/ Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Более 300 семей получат квартиры по реновации в доме на улице Константина Федина

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, улица Константина Федина, 13 Карта всех событий

В столичном районе Северное Измайлово стартовала очередная волна переселения по программе реновации. Свыше 300 семей получат квартиры в новом доме. Об этом в пятницу, 11 декабря, сообщил глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

По его словам, новостройка для переселения находится по адресу Константина Федина, дом 13. Сюда переедут 324 семьи.

Сергей Левкин также уточнил, что уведомления о переезде были направлены, в том числе, благодаря сервису «Помощь при переезде в рамках программы реновации».

На данный момент переселение в новые дома на территории района Северное Измайлово ведется из 22 пятиэтажек, две из которых демонтированы, одна — отселена.

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