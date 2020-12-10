Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Три корпуса дома по реновации введут в эксплуатацию в Западном Бирюлеве
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Три корпуса дома по реновации введут в эксплуатацию в Западном Бирюлеве

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, Харьковский проезд Карта всех событий

В 2021 году в Западном Бирюлеве введут в эксплуатацию три корпуса жилого дома для переселения по программе реновации. Об этом в четверг, 10 декабря, сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Здание появится по адресу Харьковский проезд, владение 1/1. В настоящее время ведутся работы по устройству внутренних инженерных систем и отделке квартир. В домах будет 312 квартир.

На первом этаже жилого дома могут появиться магазины, кафе, салоны красоты, кружки и секции для детей. Придомовую территорию благоустроят. Рабочие установят детскую и спортивную площадки, высадят деревья и кустарники, а также разобьют газоны и цветники, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Загрутдинов отметил, что в районе Бирюлево Западное новые квартиры получат жители 15 домов. Для начала переселения подобраны две стартовые площадки.

Читайте также: Более 500 семей переселились по программе реновации на юге Москвы

реновацияМоскважилой дом
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Помидорные войны: империя наносит ответный удар

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Рыжего «Иванушку» нужно спасать

Сергей Хвостик
Сергей Хвостик

Толерантность головного мозга

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Запомните его имя

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Дональд Трамп — всадник апокалипсиса

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Главный наркотик XXI века

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Работать курьером стыдно и невыгодно

Все мнения
О проекте