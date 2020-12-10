Три корпуса дома по реновации введут в эксплуатацию в Западном Бирюлеве

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Россия, Москва, Харьковский проезд Карта всех событий

В 2021 году в Западном Бирюлеве введут в эксплуатацию три корпуса жилого дома для переселения по программе реновации. Об этом в четверг, 10 декабря, сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Здание появится по адресу Харьковский проезд, владение 1/1. В настоящее время ведутся работы по устройству внутренних инженерных систем и отделке квартир. В домах будет 312 квартир.

На первом этаже жилого дома могут появиться магазины, кафе, салоны красоты, кружки и секции для детей. Придомовую территорию благоустроят. Рабочие установят детскую и спортивную площадки, высадят деревья и кустарники, а также разобьют газоны и цветники, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Загрутдинов отметил, что в районе Бирюлево Западное новые квартиры получат жители 15 домов. Для начала переселения подобраны две стартовые площадки.

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