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Более 500 семей переселились по программе реновации на юге Москвы
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Более 500 семей переселились по программе реновации на юге Москвы

Юлия Ямпольская

Город

По программе реновации жилья новые квартиры получили более 500 столичных семей в Южном административном округе города. Об этом сообщил глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

По его словам, уже 577 семей начали переселение, а 543 семьи отпраздновали новоселье.

Он также отметил, что в программу реновации жилья на юге столицы включено 378 домов, где проживет 28,5 тысячи семей. Для того чтобы ее реализовать, подобрали 44 стартовых площадки.

Левкин также рассказал, что на данный момент идет переселение в таких районах столицы, как Москворечье-Сабурово, Нагатинский Затон и Нагорный. Всего расселяются 10 домов, четыре из них отселены и еще один демонтирован. Более 30 объектов находятся на территории округа в стадии проектирования и строительства.

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