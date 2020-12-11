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Инвестиции британских компаний в столичную экономику выросли в 2,3 раза за пять лет
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Инвестиции британских компаний в столичную экономику выросли в 2,3 раза за пять лет

Юлия Ямпольская

Город

Объем накопленных прямых инвестиций британский компаний в Москве достиг почти 18 миллиардов долларов. Об этом в пятницу, 11 декабря, сообщил заместитель мэра столицы по экономической политике и земельно-имущественным отношениям Владимир Ефимов.

По его словам, несмотря на сложную экономическую ситуацию во всем мире, в Москве наблюдается приток иностранных инвестиций.

— По данным Центробанка, объем накопленных прямых инвестиций из Великобритании в Москве на 1 июля этого года достиг почти 18 миллиардов долларов, что на 40 процентов больше, чем на 1 апреля текущего года, когда на долю британских компаний приходилось порядка 12,8 миллиарда долларов инвестиций, – рассказал Ефимов.

В 2020 году продолжает стабильно расти и объем экспорта столицы в Великобританию. За первые девять месяцев этого года он вырос в 2,3 раза и составил 10,5 млрд долларов – примерно 11 процентов всего экспорта города.

Как отметил исполнительный директор Российско-Британской Торговой Палаты Альф Торрентс, Москва — своебразные ворота в Россию для инвесторов из Великобритании.

— Такие мероприятия дают шанс узнать больше новой информации об инвестиционных возможностях Москвы для потенциальных партнеров и представить британские компании, которые уже имеют свой опыт работы в России, — отметил он.

Взаимовыгодное сотрудничество столицы и иностранного бизнеса отражает статистика. Так, объем накопленных прямых иностранных инвестиций на 1 июля 2020 года составил примерно 260 миллиардов долларов.

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