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Москвичам рассказали, что нашли археологи при реставрации кинотеатра «Художественный»
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Москвичам рассказали, что нашли археологи при реставрации кинотеатра «Художественный»

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Арбатская площадь, 14с1 Карта всех событий

Археологические находки были обнаружены во время реставрации кинотеатра «Художественный» в Москве. Среди них осколки старинной белоглиняной гладкой и красноглиняной поливной керамики, а также изделия из стекла.

Большая часть найденных фрагментов керамики датирована XVII–XVIII веками, однако есть и осколки керамической посуды XVI и конца XIX века, а также начала ХХ века. Специалисты нашли фрагменты фаянсовой и фарфоровой посуды с клеймами заводов, которые принадлежали семье промышленника и предпринимателя Матвея Кузнецова. Отмечается, что он основал одно из крупнейших в Российской империи фарфорово-фаянсовых производств, предприятия которого в разных городах выпускали дорогую посуду.

Москвичам рассказали, что нашли археологи при реставрации кинотеатра «Художественный»Фото: Пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы

Также среди археологических находок обнаружили баночки для помад, фаянсовую статуэтку, фрагменты столовых сервизов с клеймами фабрики Гарднера, передает официальный сайт мэра Москвы.

Как отметил глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов, все найденные предметы датированы концом XIX — началом XX века.

Москвичам рассказали, что нашли археологи при реставрации кинотеатра «Художественный»Фото: Пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы

Он также добавил, что такие находки помогают понять жизнь и быт жителей Москвы в прошлых столетиях. На данный момент их изучают, описывают и реставрируют. В будущем предметы пополнят коллекции столичных музеев.

Отмечается, что в столице уже завершили реставрацию кинотеатра «Художественный», который расположен по адресу Арбатская площадь, дом 14.

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