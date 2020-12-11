Москвичам рассказали, что нашли археологи при реставрации кинотеатра «Художественный»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Арбатская площадь, 14с1 Карта всех событий

Археологические находки были обнаружены во время реставрации кинотеатра «Художественный» в Москве. Среди них осколки старинной белоглиняной гладкой и красноглиняной поливной керамики, а также изделия из стекла.

Большая часть найденных фрагментов керамики датирована XVII–XVIII веками, однако есть и осколки керамической посуды XVI и конца XIX века, а также начала ХХ века. Специалисты нашли фрагменты фаянсовой и фарфоровой посуды с клеймами заводов, которые принадлежали семье промышленника и предпринимателя Матвея Кузнецова. Отмечается, что он основал одно из крупнейших в Российской империи фарфорово-фаянсовых производств, предприятия которого в разных городах выпускали дорогую посуду.

Фото: Пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы

Также среди археологических находок обнаружили баночки для помад, фаянсовую статуэтку, фрагменты столовых сервизов с клеймами фабрики Гарднера, передает официальный сайт мэра Москвы.

Как отметил глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов, все найденные предметы датированы концом XIX — началом XX века.

Фото: Пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы

Он также добавил, что такие находки помогают понять жизнь и быт жителей Москвы в прошлых столетиях. На данный момент их изучают, описывают и реставрируют. В будущем предметы пополнят коллекции столичных музеев.

Отмечается, что в столице уже завершили реставрацию кинотеатра «Художественный», который расположен по адресу Арбатская площадь, дом 14.

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