Москвичам рассказали, что нашли археологи при реставрации кинотеатра «Художественный»
Археологические находки были обнаружены во время реставрации кинотеатра «Художественный» в Москве. Среди них осколки старинной белоглиняной гладкой и красноглиняной поливной керамики, а также изделия из стекла.
Большая часть найденных фрагментов керамики датирована XVII–XVIII веками, однако есть и осколки керамической посуды XVI и конца XIX века, а также начала ХХ века. Специалисты нашли фрагменты фаянсовой и фарфоровой посуды с клеймами заводов, которые принадлежали семье промышленника и предпринимателя Матвея Кузнецова. Отмечается, что он основал одно из крупнейших в Российской империи фарфорово-фаянсовых производств, предприятия которого в разных городах выпускали дорогую посуду.
Также среди археологических находок обнаружили баночки для помад, фаянсовую статуэтку, фрагменты столовых сервизов с клеймами фабрики Гарднера, передает официальный сайт мэра Москвы.
Как отметил глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов, все найденные предметы датированы концом XIX — началом XX века.
Он также добавил, что такие находки помогают понять жизнь и быт жителей Москвы в прошлых столетиях. На данный момент их изучают, описывают и реставрируют. В будущем предметы пополнят коллекции столичных музеев.
Отмечается, что в столице уже завершили реставрацию кинотеатра «Художественный», который расположен по адресу Арбатская площадь, дом 14.
Читайте также: Десятки древних предметов нашли археологи при реставрации Хамовнических казарм