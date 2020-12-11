Легковой автомобиль перевернулся при столкновении с грузовиком на юге Москвы
Россия, Москва, Автозаводская улица, 19к1 Карта всех событий
Легковая машина Hyundai Porter перевернулась при столкновении с остановившимся грузовиком КамАЗ на юге столицы. Об этом в пятницу, 11 декабря, корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
Уточняется, что ДТП произошло в районе дома 19 на Автозаводской улице.
По информации ведомства, жертв и пострадавших нет. Сотрудники ДПС ГИБДД проводят проверку по факту случившегося.
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