Легковой автомобиль перевернулся при столкновении с грузовиком на юге Москвы

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Автозаводская улица, 19к1 Карта всех событий

Легковая машина Hyundai Porter перевернулась при столкновении с остановившимся грузовиком КамАЗ на юге столицы. Об этом в пятницу, 11 декабря, корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Уточняется, что ДТП произошло в районе дома 19 на Автозаводской улице.

По информации ведомства, жертв и пострадавших нет. Сотрудники ДПС ГИБДД проводят проверку по факту случившегося.

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