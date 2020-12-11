Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Легковой автомобиль перевернулся при столкновении с грузовиком на юге Москвы
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Легковой автомобиль перевернулся при столкновении с грузовиком на юге Москвы

Олег Сыров

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, Автозаводская улица, 19к1 Карта всех событий

Легковая машина Hyundai Porter перевернулась при столкновении с остановившимся грузовиком КамАЗ на юге столицы. Об этом в пятницу, 11 декабря, корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Уточняется, что ДТП произошло в районе дома 19 на Автозаводской улице.

По информации ведомства, жертв и пострадавших нет. Сотрудники ДПС ГИБДД проводят проверку по факту случившегося.

Читайте также: Два автомобиля столкнулись на востоке Москвы

КамАЗМоскваДТП
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Спасибо деду за Победу... И квартиру

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Помидорные войны: империя наносит ответный удар

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Рыжего «Иванушку» нужно спасать

Сергей Хвостик
Сергей Хвостик

Толерантность головного мозга

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Запомните его имя

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Дональд Трамп — всадник апокалипсиса

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Главный наркотик XXI века

Все мнения
О проекте