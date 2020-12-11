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Москва представила свои туристические возможности для компаний Юго-Восточной Азии
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Москва представила свои туристические возможности для компаний Юго-Восточной Азии

Евгения Звощик

Город

Москва представила свои туристические возможности на цифровом роуд-шоу для компаний Юго-Восточной Азии. Мероприятие состоялось в период с 7 по 10 декабря и было организовано столичным Комитетом по туризму. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы в столичном правительстве Наталья Сергунина.

По ее словам, Москва продолжает программы международного сотрудничества, в том числе в сфере туризма.

— В цифровом роуд-шоу для компаний из Юго-Восточной Азии приняли участие 25 столичных туроператоров и отелей. В сумме они провели больше 900 онлайн-встреч с иностранными партнерами, — уточнила заммэра.

Отмечается, что мероприятие открылось презентацией туристических возможностей российской столицы. В частности, участникам рассказали о достопримечательностях, отелях, общественных пространствах, гастрономических центрах и иной инфраструктуре города. Помимо этого, были представлены проекты Комитета по туризму с англоязычным контентом. Так, речь идет о медиаплатформе #Москвастобой и портале Discover Moscow.

Также в качестве цифровой инфраструктуры Москвы на роуд-шоу представили туристический сервис Russpass, который помогает туристам упростить все организационные вопросы. Например, пользователь может выбрать готовый тур или спланировать собственный маршрут путешествия по России, в том числе и по Москве. На сегодняшний день доступны русская и английская версии сайта. Позже будут доступны версии на корейском, немецком, испанском и французском языках.

Наталья Сергунина добавила, что до конца этого года российская столица организует еще одно цифровое роуд-шоу — для туристических компаний из Индии в период с 15 по 18 декабря.

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туризмНаталья СергунинаМосква
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