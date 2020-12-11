Смертельно опасные пауки активизировались в российском регионе

Фото: pixabay.com

В одном из российских регионов произошли серьезные изменения в составе фауны. Преобразования привели к резкому росту численности ядовитых пауков и змей, заявили в пресс-службе Южного научного центра РАН.

По словам кандидата биологических наук Валерия Стахеева, речь идет о Ростовской области. В этом субъекте все чаще можно встретить каракуртов, которых до этого находили только на границе с Калмыкией и на побережье Таганрогского залива. Как отмечает ученый, эти пауки относятся к роду черных вдов, они могут внезапно напасть на человека, а яд от их укуса смертелен, поскольку парализует дыхательный центр в продолговатом мозгу.

Стахеев полагает, что каракуртов привлекло потепление в регионе, а также человеческий фактор.

Он подчеркнул, что потепление в Ростовской области также побудило змей быть более активными — они стали чаще заползать в жилые дома, отмечает эксперт в разговоре с газетой «Аргументы и факты Ростов».

Читайте также: Спасатели поймали змею на балконе жилого дома в Подмосковье