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Японские бычьи акулы появились в «Москвариуме»
Фото: Пресс-служба «Москвариума»

Японские бычьи акулы появились в «Москвариуме»

Анастасия Волоснова

Город

В «Москвариуме» появились японские бычьи акулы. Впервые увидеть морских хищников можно будет на онлайн-лекции.

Молодых самца и самку привезли в «Москвариум» специально для экспозиции морских хищников. Животные уже прошли процесс адаптации и теперь живут в бассейне № 58 «Скаты и акулы». Для комфортного обитания морских хищников в бассейне воссоздали экосистему побережья Тихого океана, а кормят акул любимыми лакомствами — креветками и лангустинами.

Понаблюдать за бычьими акулами можно в социальных сетях «Москвариума», трансляция начнется 12 декабря в 12:00. В «Инстаграме» «Москвариума» все желающие смогут поучаствовать в конкурсе и придумать для акул новые имена. Самые креативные участники конкурса получат призы.

— Японские бычьи акулы в дикой природе ведут скрытный образ жизни, прячась в камнях. А у наших зрителей есть уникальная возможность понаблюдать за их повадками. Это удивительные рыбы, популяцию которых мы хотим не только сохранить, но и приумножить, — рассказала Ирина Мейнцер, руководитель биологической службы «Москвариума» на ВДНХ.

Бычьи акулы стали одиннадцатым видом акул, представленным в экспозиции океанариума. Длина тела морского хищника составляет порядка 80 сантиметров. По оценкам ихтиологов, возраст акул около пяти лет, передает официальный сайт мэра Москвы.

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