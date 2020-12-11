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СК задержал педагога московской школы по подозрению в растлении малолетней девочки
Следственный комитет / Фото: Пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

СК задержал педагога московской школы по подозрению в растлении малолетней девочки

Юлия Ямпольская

Происшествия

Педагог одной из столичных школ с сентября по декабрь 2020 года совершал действия сексуального характера в отношении малолетней девочки, не достигшей 14-летнего возраста. Об этом сообщается на сайте ГСУ СК России по Москве.

Ребенок рассказал о произошедшем своим родителям. Те оперативно обратились в полицию. Сотрудники правоохранительных органов задержали 44-летнего мужчину по подозрению в преступлении. В рамках следствия фигуранта проверят на причастность к совершению других возможных аналогичных случаев.

Уголовное дело возбудили по части 4 статьи 132 УК РФ («Иные насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»).

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