Астролог рассказала, как номер квартиры влияет на жизнь человека

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Астролог и таролог Александра Харрис рассказала, что номера квартир или домов способны оказывать влияние на жизнь людей, их взаимоотношения и финансы.

Символическое число своего жилища можно определить, складывая составляющие цифры до тех пор, пока не получится однозначное число. Например, номер вашей квартиры — 178. Сначала суммируем все цифры, получается 16, затем прибавляем один к шести — получается семь. По словам эксперта, каждому числу, согласно фэншуй, покровительствует своя планета солнечной системы.

Если жилью покровительствует цифра один, здесь оказывает влияние Солнце. В такой квартире будет уютно творческим и свободным людям, любящим компании и шумные вечеринки.

Жильцам квартиры с числом два покровительствует Луна. Таких домочадцев объединяет любовь и гармония, которые, впрочем, могут омрачать ревность и частые обиды.

Тем, кто стремится покорить мир или же совершить научное открытие, астролог рекомендует поселиться в квартире с числом три. Покровительствующая ему планета Марс усилит напористость и стремление к знаниям.

— Число четыре свидетельствует о том, что жильцы этого дома находятся под покровительством Меркурия. Его энергия способствует накопительству, и в то же время в таких домах не особо рады гостям. А чувствительные люди и интроверты в них вообще могут почувствовать ухудшение здоровья и потерю энергии, — комментирует Харрис.

Пятерке покровительствует планета Юпитер. Его энергия вдохновляет людей на постоянное улучшение своего жилища.

Цифра шесть и энергия планеты Венеры делают проживающих в квартире людей добрыми и любящими, а также притягивают к жилищу гостей.

— А жильцы домов с числом семь находятся под покровительством Сатурна. Его энергия считается денежной и больше подходит интровертам. В то же время семь говорит о том, что в таком доме можно ждать и неприятных сюрпризов, — рассказала астролог «Слову и делу».

По ее словам, самой счастливой считается цифра восемь. У хозяев такого дома будет получаться все задуманное. Энергия планеты Уран избавит жильцов от финансовых и других проблем.

А вот квартире с числом девять покровительствует Нептун, который весьма непредсказуем. Жильцов этого дома могут ждать потери и искушения вредными привычками. Однако жилище станет местом силы для тех, кто сможет их преодолевать.

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