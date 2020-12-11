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Эксперт по этикету объяснила, как Меган Маркл удается влюблять в себя людей
Фото: instagram.com/sussexroyal

Эксперт по этикету объяснила, как Меган Маркл удается влюблять в себя людей

Анастасия Волоснова

Звезды

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл использует особый прием, который позволяет ей очаровывать людей при первой встрече. Так как герцогиня регулярно посещает светские и благотворительные мероприятия, ей необходимо находить общий язык с разными по характеру людьми.

Меган Маркл прибегает к «секретному» правилу: при входе в помещение глаза и рот должны быть открыты. Такая мимика сигнализирует о готовности герцогини к диалогу, в глазах окружающих она становится более привлекательной.

— Герцогиня не делает лишних движений, например, не перекладывает сумку из одной руки в другую, — приводит федеральное агентство новостей слова эксперта по этикету Мики Майер.

Кроме того, во время разговора супруга принца копирует позы и жесты собеседников и пользуется еще одним секретом: оставляет правую руку свободной для рукопожатий.

Читайте также: Принц Гарри и Меган Маркл могут отказаться от многомиллионного контракта

этикеткоролевская семьяМегал Маркл
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