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Офисный комплекс в форме треугольника построят на западе Москвы
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Офисный комплекс в форме треугольника построят на западе Москвы

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, улица Удальцова, 75А Карта всех событий

Офисный комплекс в форме треугольника появится на западе столицы. Об этом в пятницу, 11 декабря, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По его словам, здание построят по адресу улица Удальцова, дом 75а.

— За счет удачного расположения многоплановый образ здания будет полностью раскрываться со стороны улицы Удальцова. Выразительность достигается за счет фактурной кирпичной облицовки, больших окон и выступающих из крыши окончаний полуколонн, — уточнил Кузнецов.

Отмечается, что общая площадь комплекса составит 15,5 тысячи квадратных метров. Первый этаж будет оборудован под кафе, магазин, фитнес и другие места. Все помещения выше займут офисы.

Территория вокруг здания будет благоустроена и озеленена.

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