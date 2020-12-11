Ученый из Австралии заявил, что разгадал тайну Бермудского треугольника

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Австралийский ученый утверждает, что разгадал тайну Бермудского треугольника и выяснил, каким образом там исчезают самолеты и корабли.

Про Бермудский треугольник ходит много легенд. Между Майами, Пуэрто-Рико и Бермудскими островами на протяжении истории происходили необъяснимые события, которые подпитывают идеи конспирологов.

— Это самый долгоиграющий пример фейкньюс. Люди сами придумали, что именно в этом месте происходит что-то сверхъестественное, чего не происходит больше нигде. Но это вовсе не так, — объясняет ситуацию антрополог Филипп Ружа.

Аномальную зону изучали ученые на протяжении многих лет. Мировая слава треугольника началась с тайны «Рейса-19». В декабре 1945-го пять торпедоносцев ВМС США совершили вылет с базы во Флориде и бесследно пропали в районе Бермудского треугольника. Та же участь ждала их спасателей.

За этой историей на протяжении 75 лет мерещились тени пришельцев, морские монстры, метановые выбросы и даже происки недружественных жителей Атлантиды. И только в XXI веке исследователи смогли найти слова для объяснения причин катастрофы.

— «Полет-19» стал мифом, который привлек много внимания. Эта история и теории про НЛО начали появляться в 60-е, когда человечество покоряло космос. И две публикации о паранормальном создали миф о Бермудском треугольнике. Но затем взглянули с научной точки зрения, военные США провели исследование и доказали, что основной проблемой стала навигация, — приводит РЕН ТВ слова автора исследования ученого Шейн Саттерли.

В районе Бермудского треугольника действительно часто зарождаются циклоны и штормы. Роковую ошибку для «Полета-19» допустил командир звена — накануне он устроил шумную вечеринку в баре, но все же решил взлетать, когда попал в Бермудскую зону. Остальные пилоты были практически без летного опыта, они потеряли управление и один за другим врезались в воду. Сотни других затонувших кораблей объяснить очень просто.

— Правда в том, что, по данным статистики, число судов, пропавших без вести в Бермудском треугольнике, в процентном отношении приблизительно такое же, как и в любой другой точке мира, — объясняет ученый Карл Крушельницкий.

Тайна Бермудского треугольника оказалась мифом, который подхватили конспирологи и разрушили ученые.

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