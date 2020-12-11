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Ученые нашли у детей новые симптомы коронавируса
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Ученые нашли у детей новые симптомы коронавируса

Анастасия Волоснова

Здоровье

У детей выявили ряд необычных симптомов COVID-19, сообщает РИА Новости со ссылкой на Express и специалистов Медицинской школы Гроссмана Нью-Йоркского университета.

Дети часто переносят коронавирус бессимптомно или в легкой форме, однако в сочетании с мультисистемным воспалительным синдром (MIS-C) инфекция вызывает воспаление некоторых органов и тканей. Среди них могут быть кровеносные сосуды, сердце, легкие, почки, пищеварительная система, мозг, кожа или глаза.

Ученые проанализировали воспалительный синдром, вызванный заболеванием COVID-19, и пришли к выводу, что 83 процента участников исследования имели «кожно-слизистые изменения». У детей наблюдали опухшие и покрасневшие глаза, красные щеки и ладони и так называемый клубничный язык — опухший, бугристый и ярко-красный.

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